Vlahovic confessa: “Avevo solo la Juventus nella testa. Mi sento onorato di vestire la maglia bianconera”

A The Telegraph, ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Offerta Arsenal? Forse il mio agente lo sa, dell’offerta dell’Arsenal, ma io non ne ho mai sentite parlare. Avevo un solo club nella mia testa, perchè la Juventus è la Juventus. Non c’è nient’altro da dire. E ora mi sento onorato di poter indossare questa maglia. E’ incredibile quello che sento quando la indosso. Mi identifico assolutamente con il loro dna. La personalità della Juventus coincide con la mia personalità”.

