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Dusan Vlahovic è il giocatore del mese di Gennaio: "Darò sempre il 200% per la Fiorentina"

Dusan Vlahovic eletto dai tifosi come miglior giocatore della Fiorentina nel mese di Gennaio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2021 12:43
Dusan Vlahovic è il giocatore del mese di Gennaio: "Darò sempre il 200% per la Fiorentina" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©️

Dusan Vlahovic è stato eletto dai tifosi come il miglior giocatore del mese di Gennaio della FiorentinaSi tratta di una "doppietta" per il giovane centravanti serbo in quanto aveva già ottenuto il premio nel mese di Dicembre.
Ecco le sue parole al momento della premiazione:

"Come sempre ringrazio i tifosi che mi stanno dando fiducia e mi hanno votato. Spero di portare loro tante gioie. Dobbiamo fare bene tutti insieme, da squadra. Perché altrimenti non potremmo raggiungere nessun risultato. Dobbiamo continuare a lavorare e fare il nostro meglio".

PROMESSA AI TIFOSI "Darò il mio massimo, il 200%. Qualche volta andrà meglio, altre meno. Però uscirò sempre dal campo con la maglia sudata, per la Fiorentina. Spero di fare tanti goal, regalare qualche gioia in più ai nostri tifosi".

SAMPDORIA: "Con la Sampdoria servirà tanta grinta. Sarà una partita molto importante per noi. Daremo tutto per portare a Firenze i tre punti".

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