Vlahovic, Commisso vuole 60 milioni per venderlo: Milan resta in pole, ci sono stati contatti

Il Milan sta guardando con grande attenzione l’esplosone di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Le sue sono tutte caratteristiche che ben si sposano con i parametri di selezione che vengono usati dai rossoneri nella scelta dei calciatori da andare a trattare, ma ne manca uno che non è di poco conto, ovvero il costo del cartellino. La Fiorentina spara alto per il suo gioiello, che ha il contratto in scadenza tra due anni e che sta attirando le attenzioni di molti club che sono alla ricerca di un attaccante moderno come è Vlahovic. Che i contatti preliminari tra il Milan e l’entourage di Vlahovic ci siano stati è ormai cosa risaputa.

Ma prima di parlare di mercato e di eventuale rinnovo di contratto, Vlahovic e la dirigenza viola vogliono raggiungere la salvezza per poter ragionare con tranquillità. Il ragazzo ha dato segnali di voler ascoltare la proposta della Fiorentina ma è altrettanto vero che qualora il Milan dovesse andare in Champions, potrebbe assumere le sembianze di un diavolo tentatore. Commisso non svenderà Vlahovic, il Milan segue il suo profilo, ed è quello che intriga maggiormente, certo non a 60 milioni visto che ci sarà anche da riscattare Tomori. Lo riporta Tuttosport.

