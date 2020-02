Su Instagram la pagina Chiamarsi Bomber ha evidenziato le parole di Beppe Iachini che non è andato per mezze misure commentando il gesto di esultare in quel modo sotto la Curva dei tifosi della Sampdoria: “Gli ho detto che è una testa di cazzo” e sotto al post arriva il commento del centravanti della Fiorentina che ha scritto: “Ha ragione”