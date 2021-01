Vlahovic questa sera ha battuto il suo record di reti siglate in Serie A: 7 gol in campionato

Con il gol del 2-1 siglato questa sera contro il Crotone al 32′ , Dusan Vlahovic ha battuto il suo record personale di reti siglate in Serie A. Il serbo nella prima stagione alla Fiorentina ha collezionato 10 presenze e 0 gol, nello scorso campionato in 30 presenze ha segnato 6 gol. Quest’anno in 18 partite è già a quota 7 gol. Una grandissima soddisfazione dunque per il centravanti, nonostante sia uscito questa sera dal campo molto arrabbiato, con se stesso, per aver buttato altre due occasioni da gol.

LEGGI ANCHE, VLAHOVIC: “SOSTITUZIONE? ERO ARRABBIATO CON ME STESSO PER LE OCCASIONI FALLITE. RINGRAZIO IL MISTER PER LA FIDUCIA”