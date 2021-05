Vlahovic batte record su record. Prossimo traguardo? Quota 20 gol in Serie A

Nessuno per esempio all’età di Vlahovic aveva segnato tanto in Serie A con la Fiorentina. Gabriel Batistuta per citare il bomber principe della storia viola, alla sua prima in Italia si fermò a quota 13. Vlahovic sta prendendo a spallate la storia del nostro campionato. Un esempio? E’ stato il primo 2000 nella storia della Serie a a toccare le 20 reti nel massimo campionato. Prossimo traguardo: quota 20. Gli manca un sigillo per raggiungerla e toccare una vetta che nessuno ha più sfiorato dal 2005-06. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

