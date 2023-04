Viviano: “Molto orgoglioso della Fiorentina e del suo modo di giocare. L’Italia è tornata protagonista in Europa”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il portiere del Fatih Karagumruk e grande tifoso della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha parlato anche della stagione della squadra allenata da Vincenzo Italiano: “Il calcio italiano sta tornando grande. Vedo poche squadre che speculano sul risultato. Si gioca a calcio. C’è una bella proposizione e non a caso siamo tornati protagonisti in Europa. Io da tifoso della Fiorentina sono molto orgoglioso di quello che sta facendo la squadra e di come Italiano la fa giocare. Torino oltre la sua attuale posizione in classifica? Davanti ci sono squadre più mature. La Fiorentina ad esempio ha già un parco calciatori più forti e più pronti rispetto al Toro.