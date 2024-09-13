Viviano: "Kean è partito forte, a Firenze già lo amano per la sua grinta incredibile"

L'ex portiere gigliato ha commentato l'inizio dell'esperienza in viola di Moise Kean puntandoci fortemente

A Vox to Box Emiliano Viviano, ex portiere e tifoso viola, ha parlato dell'ingresso di Moise Kean con la maglia della Fiorentina elogiandone l'impegno: "Moise è partito forte, mi sta piacendo un sacco per l'atteggiamento che ha, ha una voglia incredibile e a Firenze sono già innamorati di lui perché non appena vedono uno che lotta così si accendono. Deve continuare come sta facendo, sta zittendo tutti quelli che dicevano che era uno "scarto" della Juve. Moise ha faticato in bianconero, ma nessuno ci ha mai puntato con continuità, si è perso un po'. Al Paris ha fatto molto bene, è un ragazzo del 2000 ancora può crescere. Nelle prime partite si è impegnato come un leone e ha rincorso tutti, è la mia scommessa".

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