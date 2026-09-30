Viviano: "Kayode ha fruttato 20 milioni almeno, il mio rammarico maggiore è la cessione di Favasuli"

L'ex portiere viola ha commentato le operazioni sui giovani

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola per commentare le dinamiche di mercato del club viola e proporre una riflessione più ampia sulla gestione dei giovani nel calcio italiano.

Tra i temi principali c'è la cessione di Michael Kayode, oggi in evidenza nel massimo campionato inglese:

«Mi dispiace perché il giocatore è cresciuto, però almeno dalla sua vendita abbiamo ricavato 20 milioni, che non sono pochi, anche perché per com'era all'epoca erano davvero tanti soldi. Ma non è questo uno dei casi che è critico. Se l'allenatore non ritiene quel giocatore al giusto livello, devi essere bravo a sfruttare l'investimento su Kayode. È un giocatore che fa benissimo in Premier League, quindi il suo prezzo crescerà tantissimo e di sicuro arriverà ad un livello molto più alto di quello che poteva avere in una realtà italiana. Penso che potrebbe benissimo raggiungere i 60 milioni di valutazione.»

Viviano ha poi richiamato la necessità di una diversa programmazione sui giovani, ricordando alcune scelte del passato non condivise:

«Favasuli è stata un'operazione, secondo me, sbagliata, come quella che ha portato alla cessione di Zaniolo all'Inter e di Ghilardi, che è un ottimo difensore ed era della Fiorentina.»

L'analisi dell'ex portiere si è poi spostata su Sofyan Amatucci, trasferitosi di recente in LaLiga:

«Amatucci è un giocatore intelligente, ha fatto una scelta molto saggia per le sue caratteristiche: è andato in Spagna, che è il campionato migliore per lui. Sta giocando molto bene al Deportivo, anche se non ha la stessa risonanza della Premier League con Kayode. Il fatto che la Fiorentina l'abbia lasciato andare con così tanta facilità mi fa capire quali possono essere i problemi del calcio italiano.»

A conclusione del suo intervento, Viviano si è soffermato sulle carenze del sistema italiano nella valorizzazione dei talenti emergenti, citando alcune realtà virtuose: