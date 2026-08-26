Viviano: "Grosso ha preparato male la partita, ha messo una squadra in campo senza nessuna logica"

L'ex portiere viola ha commentato la gara persa di Roma

A Radio Firenze Viola è intervenuto l'ex portiere Emiliano Viviano per parlare di Fiorentina: "Vendere Kean senza alternativa sarebbe un autogol clamoroso perché non hai uno come in lui in rosa e quelle caratteristiche ti servono perché Pellegrino non ti dà la stessa profondità di Kean. Adesso se lo cedi, devi prendere un minuto dopo il sostituto e deve essere di alto livello."

Su Grosso: "Non abbiamo preso un allenatore che fa un calcio offensivo perché predilige curare la fase difensiva e non prenderle. Gli piace andare in ripartenza, ma a Roma non aveva i giocatori per farlo e ha sbagliato tutti i posizionamenti. La formazione fatta mi ha fatto mettere le mani nei capelli perché ha messo Dodò e Fagioli che sono giocatori in vendita poi ha messo dentro Kean quando sappiamo che sta per andare e non ha senso, ha fatto scelte senza logica come anche Atta sulla fascia."

Su Beto: "A me non piace per niente, fa la guerra ed avrebbe un senso più di altri nomi perché va ad aggredire chiunque e fa un macello. A livello fisico in Italia domina, in Inghilterra meno, ma qua ti dà una prepotenza notevole e mi serve più di un giocatore più forte. Beto è molto più scarso di Kean, ma se mi prendi un grande esterno e lui, mi accontento."