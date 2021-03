Viviano: “Fiorentina, niente drammi, non piangerti addosso. Le ultime partite non abbiamo fatto male”

Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagumruk, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Si comincia dal momento negativo della sua Fiorentina: “Non ho visto l’ultima perché eravamo in viaggio, so che non hanno fatto male: le ultime prestazioni non mi sono dispiaciute ma ci sono i problemi di una squadra che non gioca per il suo obiettivo. Paura e sfiducia, ma l’importante è non piangersi addosso e non fare drammi”.

