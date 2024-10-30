Viviano: "Dodo, in Serie A, fa quello che vuole, è un titolare in tutte le squadre del campionato"

L'ex portiere viola ha elogiato il terzino brasiliano della Fiorentina per il suo inizio di campionato in cui sta facendo faville

A Vox to Box ha parlato Emiliano Viviano, ex portiere viola e tifoso, il quale è tornato sulla sfida di domenica contro la Roma culminata con un roboante successo ed ha parlato di Dodo: "Per me fa quello che vuole, mi piace tantissimo, di un altro livello rispetto a tutti, ma veramente. Corre, si butta dentro, si inserisce, sa difendere, ha una maturità incredibile. Per me in Serie A gioca ovunque da titolare senza problemi, fa danni veri."

Su Kean: "Giocatore forte, è un lottatore, tiene palla e segna, secondo me dovrebbe imparare a essere più pulito nel tiro perché a volte s'incarta o viene chiuso perché aspetta un tempo in più, ma cosa gli vogliamo dire, per ora sta facendo benissimo."

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