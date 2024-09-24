Viviano analizza: "Vlahovic? Imbarazzante contro il Napoli. Sembra involuto sotto tutti i punti di vista"

L'ex portiere della Fiorentina commenta così le prestazioni poco brillanti dell'attaccante della Juventus in questo avvio di stagione

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto a Tv Play per commentare le ultime prestazioni poco brillanti di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

"L'altro giorno è stato imbarazzante, sembra involuto sotto tutti i punti di vista. Con Allegri la squadra giocava un po' più bassa e se ci fosse stato Lukaku sarebbe stato meglio. La Juventus di oggi non gioca un calcio spumeggiante, ma diverso. Vlahovic è uno dei primi responsabili del fatto che la Juventus non giochi bene".

Lotito non accetta i rigori netti per la Fiorentina: “A Firenze è stato uno scandalo. Palla già giocata”

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