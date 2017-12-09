Vittorio Cecchi Gori torna a Firenze, questo pomeriggio in Piazza della Repubblica
Come scrive Il Qs-La Nazione, oggi dalle 16.30 alle 18.30 Vittorio Cecchi Gori sarà in collegamento da Firenze, al «Caffè Paszkowsky» in piazza della Repubblica, per il programma di Rai1 «Sabato itali...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 09:16
Come scrive Il Qs-La Nazione, oggi dalle 16.30 alle 18.30 Vittorio Cecchi Gori sarà in collegamento da Firenze, al «Caffè Paszkowsky» in piazza della Repubblica, per il programma di Rai1 «Sabato italiano» condotto da Eleonora Daniele. Per l’occasione ci saranno tanti amici e artisti che verranno a salutare l’ex patron viola.