Visnadi: "Il rigore di Gimenez è un rigore da regolamento.Pioli l'uomo giusto per la Fiorentina?"

Le parole dello speaker radiofonico che mantiene un cauto ottimismo sula posizione di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina

Interrogato sulla delicatissima situazione della Fiorentina, Gianni Visnadi ha risposto alle domande degli ascoltatori all'interno della rubrica "Microfono aperto" di Radio Sportiva.

Ecco le parole dello speaker radiofonico su Fiorentina-Milan:

"Il primo tempo è stato noiosissimo, la Fiorentina ha cercato di ridurre al minimo i rischi e alla fine al netto di episodi, compreso il gol della Fiorentina, a decidere la sconfitta è stato il calcio di rigore.

La Fiorentina non manderà via Pioli come confermato da Pradé, la domanda da farsi è: "Era Pioli l'uomo giusto?".

Però la Fiorentina si solleverà quanto prima, non ho dubbi"

Sull'episodio del rigore:

"Abbiamo guardato le immagini e la trattenuta di Parisi arriva quando Gimenez ha già le mani in faccia.

Il calcio di rigore è stato fischiato e la Fiorentina ha perso la partita. E' il regolamento che è cosi', io ho detto che il rigore non è ridicolo e non è scandaloso, è un rigore da regolamento"