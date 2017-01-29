Visite mediche ok per Saponara: "Sono felice di essere a Firenze". Da domani si allena in gruppo

Mattinata di visite mediche per Riccardo Saponara nel primo giorno da giocatore viola. Da domani inizia la sua avventura agli ordini di Sousa

Questa mattina alle ore 8 Riccardo Saponara, neo giocatore viola, ha svolto le visite mediche di rito presso la clinica fiorentina di Careggi. Queste le sue poche parole rilasciate ai presenti: "Sono felice di essere arrivato a Firenze". Le visite mediche del fantasista classe 91 sono poi terminate un'ora dopo e non hanno evidenziato problemi e da domani potrà essere regolarmente aggregato alla squadra per il primo allenamento agli ordini di Paulo Sousa.