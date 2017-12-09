Gli esperti: il viola? E' il colore del 2018: influenzerà moda, arte e design. Firenze gode...

I tifosi della Fiorentina saranno soddisfatti: il viola è il colore dell'anno venturo. Ultra Violet, precisamente il 18-3838, è il colore Pantone del 2018, ossia la tonalità che influenzerà la moda, l...

I tifosi della Fiorentina saranno soddisfatti: il viola è il colore dell'anno venturo. Ultra Violet, precisamente il 18-3838, è il colore Pantone del 2018, ossia la tonalità che influenzerà la moda, l’arte e il design. Si tratta di “una tonalità viola drammaticamente provocante e riflessiva”- afferma il brand americano leader nei colori che lo ha selezionato – “comunica originalità, ingegno e pensiero visionario che ci indirizza verso il futuro”.

“Il viola è un colore complesso. E noi viviamo un’epoca complessa“, ha commentato Lee Eisenman direttore esecutivo del Pantone Color Institute e ha aggiunto: “Questo colore storicamente è associato a opere d’ingegno e pensieri visionari. È intrigante, affascinante, magico”.

Nel tempo è stato simbolo della controcultura, della rottura delle regole, e del talento artistico. Monumenti della musica come Prince, David Bowie e Jimi Hendrix hanno portato le sfumature dell’ Ultra Violet alla ribalta nella cultura pop. La hit “Purple Rain” ne è un esempio. (Nell’agosto 2017 proprio Pantone aveva dedicato un colore a Prince, il Love Symbol #2)