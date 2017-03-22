Viola, sogno Champions: l'UEFA manda 4 squadre dirette ai gironi

La Uefa aveva annunciato da tempo la rivoluzione dei propri tornei, con l'accesso, per le prime 4 nazioni del ranking, di 4 squadre direttamente ai gironi, eliminando il fastidioso passaggio, per nume...

La Uefa aveva annunciato da tempo la rivoluzione dei propri tornei, con l'accesso, per le prime 4 nazioni del ranking, di 4 squadre direttamente ai gironi, eliminando il fastidioso passaggio, per numerose squadre di vertice, dai preliminari: ora è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Un'occasione unica per la Fiorentina, che piazzandosi anche soltanto quarta, come è accaduto per diversi anni nell'ultimo decennio, entrerà direttamente nella coppa dalle grandi orecchie senza nemmeno dover passare per i preliminari. Mai come stavolta la viola ha il dovere di allestire una rosa adatta a centrare il grande obiettivo.

Ecco il testo del comunicato.

La conferma dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League ha sancito che non ci saranno cambiamenti nelle prime sei posizioni del ranking UEFA per federazioni. Le posizioni sono basate sui coefficienti delle federazioni al termine della stagione 2016/17 e sulla base del ranking per nazioni calcolato dal 2012/13 al 2016/17.

In base alle liste d'accesso revisionate per le competizioni europee per club, rinnovate a partire dal 2018, le prime quattro federazioni del ranking avranno diritto a quattro posti nella fase a gironi di UEFA Champions League, mentre le federazioni al quinto e sesto posto avranno diritto a due posti nella fase a gironi e a un posto nei turni preliminari riservato alle squadre terze in classifica.

Spagna, Germania, Inghilterra e Italia si sono confermate ai primi quattro posti del ranking per federazioni, indipendentemente da ciò che accadrà nei quarti di finale, e a prescindere dall'esito delle due competizioni per club. Nonostante il quinto posto della passata stagione, il Portogallo è uscito dalle prime sei posizioni e dato che tutte le squadre portoghesi sono ormai fuori dall'Europa, non sarà per loro possibile superare né Francia né Russia (tra le prime sei per la prima volta dal 2010).