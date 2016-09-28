Viola anti Qarabag, ecco chi gioca: chance De Maio, Cristoforo...

Paulo Sousa avrebbe già chiara in mente la formazione che scenderà in campo domani sera contro il Qarabag, nel secondo match di Europa League, dopo il pareggio contro il Paok Salonicco. Questo, almeno...

Paulo Sousa avrebbe già chiara in mente la formazione che scenderà in campo domani sera contro il Qarabag, nel secondo match di Europa League, dopo il pareggio contro il Paok Salonicco. Questo, almeno, secondo quanto riporta Radio Bruno. La porta sarà di Tata, mentre dietro De Maio sarà titolare al posto di Gonzalo, accanto a Tomovic e Salcedo. In mezzo Vecino e Sanchez (anche se scalpita Cristoforo), Maxi Olivera e Tello sulle corsie, Berna e Borja dietro Babacar. Sousa ha ricordato oggi in conferenza che vuole alzare il livello di competizione interna: la gara di domani sera al Franchi rappresenta senza dubbio un'occasione propizia.