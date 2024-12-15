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Vincere contro il passato per la storia ed i sogni di alta classifica. Gudmundsson l’asso nella manica di Palladino

Partita difficile oggi per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2024 09:52
Vincere contro il passato per la storia ed i sogni di alta classifica. Gudmundsson l’asso nella manica di Palladino - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La gara di oggi è un appuntamento con la storia per la Fiorentina. Vincere per la nona volta di fila in Serie A, alimentare i sogni di alta classifica, e dare una gioia ad Edoardo Bove. Il Corriere Fiorentino oggi in edicola sottolinea la difficoltà della gara, dall'altra parte c'è il Bologna del grande ex Italiano. Il tecnico vorrà sorprendere la viola, anche se senza sassolini da togliersi. Il cinismo e la compattezza viola, contro il Bologna aggressivo e spregiudicato di questa stagione.

Palladino potrebbe rischiarsi il jolly, Albert Gudmundsson. Ieri prevaleva la cautela. Ma se Palladino lo rischiasse potrebbe restare fuori Sottil con l'ex Genoa centrale e Beltran largo a sinistra.

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