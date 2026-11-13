Numeri sorprendenti Viery divide Firenze ma i numeri lo incoronano: re assoluto degli U21 brasiliani nel mondo

i dati Sofascore certificano il dominio del classe 2005 in ben sei fondamentali nei dieci principali campionati

L’impatto con il calcio italiano non è mai una passeggiata, specialmente quando si arriva dal Sudamerica con la giovane età sulla carta d'identità e il peso di grandi aspettative sulle spalle. I primi mesi di Viery con la maglia della Fiorentina hanno raccontato proprio questa storia: un percorso fatto di inevitabili alti e bassi, qualche errore di troppo e la fisiologica fatica nell'assorbire i dettami tattici della Serie A, alternandosi tra il ruolo di difensore centrale e quello di terzino sinistro. Eppure, mentre a Firenze si discute del suo reale processo di maturazione, dall'altra parte dell'oceano arrivano dati che ribaltano completamente la prospettiva.

A certificare il valore del talento classe 2005 ci ha pensato Sofascore Brasil, che ha passato ai raggi X il rendimento di tutti i calciatori brasiliani Under 21 impegnati nei dieci principali campionati del mondo durante l'anno solare 2026. Il verdetto dell'algoritmo è clamoroso: Viery guarda tutti dall'alto verso il basso in ben sei diverse categorie statistiche.

Un dominio trasversale che abbraccia tanto la fase di non possesso quanto la costruzione della manovra, a dimostrazione di una personalità fuori dal comune. Nel dettaglio, l'ex giocatore del Grêmio primeggia per:

Azioni con la palla (2.646): nessun coetaneo connazionale nei top tornei entra così tanto nel vivo del gioco.

Passaggi riusciti (1.789): un dato che testimonia la pulizia tecnica e la sicurezza in fase di impostazione.

Azioni difensive totali (326): il segnale evidente di una presenza costante e determinante nelle retrovie.

Intercetti e chiusure (191): tempismo e lettura delle linee di passaggio sono già da veterano.

Duelli aerei vinti (72): lo strapotere fisico resta uno dei suoi marchi di fabbrica più affidabili.

Tiri bloccati (26): coraggio e senso della posizione nei momenti più caldi dentro l'area di rigore.

È evidente che il conteggio complessivo beneficia della grande continuità avuta nella prima metà del 2026 in Brasile prima dello sbarco in Toscana, ma il dato resta un segnale potentissimo per l'ambiente viola. La materia prima su cui lavorare è di livello internazionale. Le difficoltà iniziali viste al Franchi fanno parte del normale dazio da pagare al calcio europeo: i numeri dicono che la Fiorentina ha tra le mani uno prospetto difensivo dalle indubbie potenzialità.