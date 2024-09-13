Vieri: "Mi aspetto il salto di qualità della Fiorentina, ha fatto 3 finali nell'ultimo anno e mezzo e non è un caso"

Intervistato da Sport Mediaset a margine dell'evento organizzato dalla Serie A all'università IULM l'ex viola Bobo Vieri ha parlato anche della Fiorentina, queste le sue parole:"Mi aspetto il salto di...

Intervistato da Sport Mediaset a margine dell'evento organizzato dalla Serie A all'università IULM l'ex viola Bobo Vieri ha parlato anche della Fiorentina, queste le sue parole:

"Mi aspetto il salto di qualità della Fiorentina tra le squadre di medio alta classifica, nell'ultimo anno e mezzo ha fatto 3 finali, 2 di Conference League e 1 di Coppa Italia, lasciate fare che non ha vinto niente ma 3 finali sono 3 finali e non si raggiungono per caso. Quindi mi aspetto una grande Fiorentina e poi un buon Monza"

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