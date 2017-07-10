Vieri: "Bernardeschi fa bene ad andare via dalla Fiorentina. Ora non è una grande, non fa crescere abbastanza"
Per crescere bisogna giocare in una grande e adesso non lo è più. È solo una società con una storia gloriosa" così Bobo Vieri
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 10:19
Bobo Vieri ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina e su Bernardeschi: "Un consiglio per il talento viola? Per crescere bisogna giocare in grandi società e in grandi stadi. La Fiorentina è certamente una società gloriosa, ma ultimamente non ha più raggiunto determinati livelli. Probabilmente per Bernardeschi è la scelta giusta”.