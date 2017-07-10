Vieri: "Bernardeschi fa bene ad andare via dalla Fiorentina. Ora non è una grande, non fa crescere abbastanza"

Per crescere bisogna giocare in una grande e adesso non lo è più. È solo una società con una storia gloriosa" così Bobo Vieri

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2017 10:19

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