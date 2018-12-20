Vierà: "Balotelli se ne andrà , il suo contratto non verrà rinnovato. A gennaio..." Si infiamma la trattativa con la viola?

Queste le parole di Patrick Viera, tecnico del Nizza, dove gioca Balotelli: “Balotelli non farà parte della squadra neanche sabato contro lo Strasburgo. Il suo contratto è in scadenza in estate e gli...

Queste le parole di Patrick Viera, tecnico del Nizza, dove gioca Balotelli: “Balotelli non farà parte della squadra neanche sabato contro lo Strasburgo. Il suo contratto è in scadenza in estate e gli abbiamo già comunicato che non sarà rinnovato. Se è possibile che lasci il Nizza già a gennaio? Ufficialmente è sotto contratto con noi, ma sicuramente tutto è possibile”.

Si infiamma dunque la trattativa con la Fiorentina per l'acquisto di super Mario?