Vierà: "Balotelli se ne andrà , il suo contratto non verrà rinnovato. A gennaio..." Si infiamma la trattativa con la viola?
Queste le parole di Patrick Viera, tecnico del Nizza, dove gioca Balotelli: “Balotelli non farà parte della squadra neanche sabato contro lo Strasburgo. Il suo contratto è in scadenza in estate e gli...
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2018 17:36
Queste le parole di Patrick Viera, tecnico del Nizza, dove gioca Balotelli: “Balotelli non farà parte della squadra neanche sabato contro lo Strasburgo. Il suo contratto è in scadenza in estate e gli abbiamo già comunicato che non sarà rinnovato. Se è possibile che lasci il Nizza già a gennaio? Ufficialmente è sotto contratto con noi, ma sicuramente tutto è possibile”.
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