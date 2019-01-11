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(VIDEO): Torino-Fiorentina nel ricordo di Mondonico e Radice. Quel gol di Adrian Mutu...

Come di consueto alla vigilia di Torino-Fiorentina vi proponiamo la clip realizzata da Stefano Borgi per il Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel.Mondonico, Astori, Radice, Mutu... Nomi che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2019 16:17
(VIDEO): Torino-Fiorentina nel ricordo di Mondonico e Radice. Quel gol di Adrian Mutu... -
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Come di consueto alla vigilia di Torino-Fiorentina vi proponiamo la clip realizzata da Stefano Borgi per il Museo Fiorentina con le immagini di Violachannel.

Mondonico, Astori, Radice, Mutu... Nomi che si intersecano con questa sfida dove le tifoserie sono da sempre protagoniste...

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