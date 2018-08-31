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(VIDEO): Tanti auguri Fiorentina! E verso l’Udinese che goal Edmundo e Jovetic...

Nel consueto video a cura de Il Museo Fiorentina e di Stefano Borgi ecco la clip dove, oltre a celebrare il compleanno della Fiorentina vi è un focus prima di Fiorentina-Udinese, gara in programma al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2018 14:06
(VIDEO): Tanti auguri Fiorentina! E verso l’Udinese che goal Edmundo e Jovetic... -
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Nel consueto video a cura de Il Museo Fiorentina e di Stefano Borgi ecco la clip dove, oltre a celebrare il compleanno della Fiorentina vi è un focus prima di Fiorentina-Udinese, gara in programma al Franchi domenica ore 18.00.

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Fonte: Violachannel

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