(VIDEO) Sky, Trevisani ed Adani in versione tifosi Inter. Pioggia di polemiche e disdette

L’Inter ha ottenuto una grande vittoria contro il Tottenham nella prima partita dei gironi di Champions League. Gli Spurs passano in vantaggio con il gol di Eriksen ma nei minuti finali i nerazzurri t...

L’Inter ha ottenuto una grande vittoria contro il Tottenham nella prima partita dei gironi di Champions League. Gli Spurs passano in vantaggio con il gol di Eriksen ma nei minuti finali i nerazzurri trovano prima il pareggio con Icardi e poi la rete della vittoria con Vecino. L’entusiasmo per questa impresa della squadra di Luciano Spalletti è emerso anche dalla telecronaca di Sky diretta da Daniele Adani e Riccardo Trevisani. Entrambi hanno gioito sulle reti nerazzurre e se per i tifosi del club di Suning la cosa è sembrata più che opportuna non lo è stato invece per i supporter delle altre squadre.

Attenzione, però: la gioia di Trevisani e Adani si può considerare legata non soltanto al successo dell’Inter, ma anche e soprattutto al successo di una squadra italiana in Champions League. A maggior ragione di una formazione che, nella massima competizione europea, mancava da anni. La felicità al gol di Vecino ha fatto molto discutere, ma non si può certo gridare allo scandalo. Anzi, ci si può rallegrare per la grande impresa dell’Inter, ora in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Difficile, ma ora più che mai tutt’altro che impossibile.

Tuttavia, sul web si sono create numerose polemiche per questo commento ritenuto troppo fazioso. Molti nei commenti hanno addirittura affermato di aver già dato disdetta alla famosa emittente satellitare





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