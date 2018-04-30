VIDEO: "Simeone un pipone, ha giocato bene solo oggi " Giornalista tifoso rosica
Mimmo Pesce super tifoso e giornalista azzurro ha commentato per una TV del Nord la partita tra Fiorentina e Napoli. Al giornalista-tifoso non è andata giù la grande prestazione di Simeone che secondo...
A cura di Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 13:11
Mimmo Pesce super tifoso e giornalista azzurro ha commentato per una TV del Nord la partita tra Fiorentina e Napoli. Al giornalista-tifoso non è andata giù la grande prestazione di Simeone che secondo lui è scarso ed ha giocato bene solo contro la squadra azzurra. Grasse risate per i tifosi viola a casa
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