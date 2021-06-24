(VIDEO): Nico Gonzalez: "Felicissimo di arrivare a Firenze. Non vedo l'ora di indossare la maglia viola"

Nico Gonzalez si presenta ai tifosi viola

Oggi sui canali social della Fiorentina, è apparso un video nel quale il neo acquisto viola Nico Gonzalez si presenta ai tifosi gigliati: "Sono Nico Gonzalez, sono felicissimo di arrivare a Firenze, non vedo l'ora di conoscere questa splendida città e di mettermi addosso la maglia viola. Vamos Fiore!".

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