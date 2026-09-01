(VIDEO) L'arrivo di Pedro Gonçalves al Viola Park: "Sono felice di essere qui, alla Fiorentina!"

Le prime dichiarazioni dell'ultimo acquisto della Fiorentina, Pedro Gonçalves arrivato da pochi minuti al Viola Park

Pedro Gonçalves è l'ultimo colpo del calciomercato della Fiorentina. L'esterno portoghese ex Sporting Lisbona, sostituisce Gudmundsson nello scacchiere viola ed è arrivato a Firenze da pochi minuti. L’operazione è stata strutturata attraverso un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato fissato a 22,5 milioni. Il valore complessivo dell’affare raggiunge così quota 25 milioni di euro.

L’esterno portoghese, reduce da una stagione positiva impreziosita da 15 gol in 41 presenze complessive, è pronto a mettersi a disposizione di mister Fabio Grosso e a rafforzare il reparto offensivo.

Ecco le prime immagini del giocatore al Viola Park immortalato dalle nostre telecamere con il video che vi proponiamo di seguito: