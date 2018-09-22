VIDEO, L'abbraccio tra Chiesa e suo fratello piccolo dopo il gol, una meravigliosa scena d'amore viola
Gol di Federico Chiesa, saluto ai tifosi viola e corsa verso la panchina della Fiorentina, destinazione Lorenzo Chiesa, fratello più piccolo di Federico che rimane quasi impassibile, timidissimo, una...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 20:49
Gol di Federico Chiesa, saluto ai tifosi viola e corsa verso la panchina della Fiorentina, destinazione Lorenzo Chiesa, fratello più piccolo di Federico che rimane quasi impassibile, timidissimo, una bellissima scena andata in onda oggi dopo il gol del 3-0 contro la Spal allo stadio Franchi. Ecco il video dell'abbraccio