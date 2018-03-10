VIDEO, La Fiorentina ringrazia così i tifosi viola presenti a Santa Croce "C'è solo un capitano"
La Fiorentina omaggia con un video tutti i tifosi viola presenti fuori la Basilica di Santa Croce per l'ultimo saluto al capitano viola. Un momento molto toccante che ha toccato tutti e regalato tanti...
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 11:26
La Fiorentina omaggia con un video tutti i tifosi viola presenti fuori la Basilica di Santa Croce per l'ultimo saluto al capitano viola. Un momento molto toccante che ha toccato tutti e regalato tantissime emozioni. Ecco il video della società viola