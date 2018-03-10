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VIDEO, La Fiorentina ringrazia così i tifosi viola presenti a Santa Croce "C'è solo un capitano"

La Fiorentina omaggia con un video tutti i tifosi viola presenti fuori la Basilica di Santa Croce per l'ultimo saluto al capitano viola. Un momento molto toccante che ha toccato tutti e regalato tanti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 11:26
VIDEO, La Fiorentina ringrazia così i tifosi viola presenti a Santa Croce "C'è solo un capitano" - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina omaggia con un video tutti i tifosi viola presenti fuori la Basilica di Santa Croce per l'ultimo saluto al capitano viola. Un momento molto toccante che ha toccato tutti e regalato tantissime emozioni. Ecco il video della società viola

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