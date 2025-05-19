(VIDEO) Kean segna ed esulta in faccia Holm, all'andata aveva imitato la sua esultanza a fine partita

Episodio curioso avvenuto ieri dopo la rete del 3-2 della Fiorentina che ha visto protagonisti l'attaccante della Fiorentina Moise Kean ed il terzino rossoblù Holm. Infatti dopo il goal siglato dallo...

Episodio curioso avvenuto ieri dopo la rete del 3-2 della Fiorentina che ha visto protagonisti l'attaccante della Fiorentina Moise Kean ed il terzino rossoblù Holm. Infatti dopo il goal siglato dallo stesso Kean e dopo aver esultato come sempre davanti ai suoi tifosi, l'attaccante viola nel tornare a centrocampo ha di nuovo fatto la sua esultanza, il griddy, questa volta però in faccia ad Holm.

Questo perché all'andata Holm dopo la vittoria sulla Fiorentina aveva a sua volta fatto il griddy sotto la curva Bolognese, esultanza che era stata vista come uno sfottò nei confronti dello stesso Kean, anche se pure Holm aveva già esultato in questo modo in passato. Kean ha comunque risposto alla provocazione a suo modo, la cosa è comunque finita senza polemiche con una risata da parte di entrambi.