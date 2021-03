(VIDEO) Il prossimo giocatore della Fiorentina Maleh, segna un fantastico gol contro il Lecce di Corvino

Si è conclusa 2-3 in favore del Lecce la sfida al vertice in Serie B contro il Venezia. Ma a mettersi in luce è stato il talento dei locali Maleh. Il talento, già acquistato dai viola per la prossima stagione, ha segnato un bellissimo gol portando momentaneamente in parità l’incontro.

Queste le immagine del fantastico gol, che potete trovare nel video a 4 minuti e 20 secondi:

(IMMAGINI LEGA SERIE B)

VALCAREGGI: “MOLTI DOVREBBERO CHIEDERE SCUSA A PRANDELLI. LA STANCHEZZA DERIVA DAI COMMENTI NEI SUOI CONFRONTI”