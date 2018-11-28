(VIDEO): il Manchester United vince al 91’ e Mourinho si sfoga contro le borracce in modo violento
“The special one” José Mourinho fa ancora parlare di se. Il suo Manchester United vince al 91’ con la rete di Fellaini in quel di Old Trafford contro lo Young Boys, un gol pesante che lancia agli otta...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 02:33
“The special one” José Mourinho fa ancora parlare di se. Il suo Manchester United vince al 91’ con la rete di Fellaini in quel di Old Trafford contro lo Young Boys, un gol pesante che lancia agli ottavi di Champions la squadra inglese. L’esultanza è tutta da gustare...