(VIDEO): il goal di Montiel per il momentaneo vantaggio con il Fortuna...
Sinistro e goal dopo che Chiesa gli aveva servito un ottimo assist. Questo è il goal di Montiel, una rete che aveva dato alla Fiorentina il momentaneo vantaggio sul Fortuna. Gara terminata 1-1.CLICCA...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 19:57
Sinistro e goal dopo che Chiesa gli aveva servito un ottimo assist. Questo è il goal di Montiel, una rete che aveva dato alla Fiorentina il momentaneo vantaggio sul Fortuna. Gara terminata 1-1.
immagini tratte da Violachannel