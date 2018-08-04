(VIDEO): il goal di Montiel per il momentaneo vantaggio con il Fortuna...

Sinistro e goal dopo che Chiesa gli aveva servito un ottimo assist. Questo è il goal di Montiel, una rete che aveva dato alla Fiorentina il momentaneo vantaggio sul Fortuna. Gara terminata 1-1.CLICCA...

A cura di Redazione Labaroviola 04 agosto 2018 19:57

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