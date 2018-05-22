VIDEO: "Grazie alla grande famiglia viola". Il video ufficiale per ringraziare tifosi e giocatori
Vi mostriamo il video apparso sui profili ufficiali social del club viola. Nel video sono presenti le migliori immagini della stagione del club viola. Dalle migliori giocate ai tanti ricordi del capit...
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2018 17:48
Vi mostriamo il video apparso sui profili ufficiali social del club viola. Nel video sono presenti le migliori immagini della stagione del club viola. Dalle migliori giocate ai tanti ricordi del capitano Davide Astori. L'immagine più commovente è sicuramente la dedica speciale di Vitor Hugo dopo il gol realizzato contro il Benevento nell'Astori Day