View this post on Instagram

Buon compleanno, Unico 10 🔟⚜ Happy Birthday, @giancarloantognoni 🎂 Wish Antognoni a Happy Birthday below 👇 Fate i vostri auguri a Giancarlo Antognoni 👇 #ForzaViola 💜 #Fiorentina #ACFFiorentina #Antognoni #HBD