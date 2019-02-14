(VIDEO): Fiorentina contro Spal un match pieno di storia e di ex. Che mattatore Chiesa!
Nella storia recente è Chiesa l’assoluto protagonista Adele sfide tra Spal e Fiorentina e come di consueto vi proponiamo la clip Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violach...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 18:04
Nella storia recente è Chiesa l’assoluto protagonista Adele sfide tra Spal e Fiorentina e come di consueto vi proponiamo la clip Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel, ci avvicina alla gara del prossimo weekend. Divertente il gioco di una storica formazione tra i tanti ex...