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(VIDEO): Fiorentina contro Spal un match pieno di storia e di ex. Che mattatore Chiesa!

Nella storia recente è Chiesa l’assoluto protagonista Adele sfide tra Spal e Fiorentina e come di consueto vi proponiamo la clip Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violach...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 18:04
(VIDEO): Fiorentina contro Spal un match pieno di storia e di ex. Che mattatore Chiesa! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Nella storia recente è Chiesa l’assoluto protagonista Adele sfide tra Spal e Fiorentina e come di consueto vi proponiamo la clip Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel, ci avvicina alla gara del prossimo weekend. Divertente il gioco di una storica formazione tra i tanti ex...

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