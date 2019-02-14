(VIDEO): Fiorentina contro Spal un match pieno di storia e di ex. Che mattatore Chiesa!

Nella storia recente è Chiesa l’assoluto protagonista Adele sfide tra Spal e Fiorentina e come di consueto vi proponiamo la clip Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violach...

A cura di Redazione Labaroviola 14 febbraio 2019 18:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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