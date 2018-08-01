(VIDEO): Eysseric+Chiesa ed Heracles battuto. Il video dei due goal
La Fiorentina oggi in Olanda ha battuto l’Heracles per 0-2. Gara maschia senza esclusioni di colpi con i locali che hanno subito un’espulsione che poi però, non ha portato a giocare in inferiorità num...
A cura di Gabriele Caldieron
01 agosto 2018 22:11
La Fiorentina oggi in Olanda ha battuto l’Heracles per 0-2. Gara maschia senza esclusioni di colpi con i locali che hanno subito un’espulsione che poi però, non ha portato a giocare in inferiorità numerica visto il FairPlay dei due allenatori. Chiesa conquista il rigore che Eysseric realizza e sempre nel primo tempo il numero 25 viola trova il fondo del sacco per il definitivo 0-2. Ecco il video:
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immagini tratte da Violachannel.
Gabriele Caldieron