(VIDEO): Eysseric+Chiesa ed Heracles battuto. Il video dei due goal

La Fiorentina oggi in Olanda ha battuto l’Heracles per 0-2. Gara maschia senza esclusioni di colpi con i locali che hanno subito un’espulsione che poi però, non ha portato a giocare in inferiorità num...

A cura di Gabriele Caldieron 01 agosto 2018 22:11

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