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(VIDEO) Alluvione a Moena, le immagini dalla Val Di Fassa sede del ritiro estivo della Fiorentina

Una vera bomba d'acqua ieri ha colpito Moena cittadina ormai da anni ospitante del ritiro gigliato. Vi sono le immagini (attualmente in diretta, ore 10.30) dei colleghi di Local Team. CLICCA QUI PER V...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
04 luglio 2018 10:19
(VIDEO) Alluvione a Moena, le immagini dalla Val Di Fassa sede del ritiro estivo della Fiorentina -
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Una vera bomba d'acqua ieri ha colpito Moena cittadina ormai da anni ospitante del ritiro gigliato. Vi sono le immagini (attualmente in diretta, ore 10.30) dei colleghi di Local Team. 

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Alleghiamo qualche foto:

(VIDEO) Alluvione a Moena, le immagini dalla Val Di Fassa sede del ritiro estivo della Fiorentina

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