Vicino il riscatto di Torreira dalla Fiorentina, spesa da 15 milioni. Oggi incontro con l’agente

Poco prima dell’allenamento odierno in casa Fiorentina è andato in scena un breve incontro tra la dirigenza viola e Pablo Bentancur, il procuratore di Torreira, che è a Firenze in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Bentancur gestisce anche giocatori affermati come Nandez o giovani promesse del calcio celeste come Brian Rodriguez, ma ci risulta che l’appuntamento odierno fosse incentrato solo su Torreira.

Dal meeting, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è emersa soddisfazione reciproca per il rendimento in campo del regista, con sensazioni positive in merito al riscatto. Molto probabile, dunque, vedere Torreira con la maglia della Fiorentina ancora a lungo.

