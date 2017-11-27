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Vice presidente Betis: "Il riscatto di Pezzella? Non abbiamo ancora sentito la Fiorentina. Parleremo col giocatore..."

Il vicepresidente del Betis Siviglia, Lorenzo Serra Ferrer, ha commentato la situazione relativa a German Pezzella in conferenza stampa: "Il riscatto di Pezzella da parte della Fiorentina? I viola non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 18:09
Vice presidente Betis: "Il riscatto di Pezzella? Non abbiamo ancora sentito la Fiorentina. Parleremo col giocatore..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
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Il vicepresidente del Betis Siviglia, Lorenzo Serra Ferrer, ha commentato la situazione relativa a German Pezzella in conferenza stampa: "Il riscatto di Pezzella da parte della Fiorentina? I viola non ci hanno ancora contattato per dirci che lo faranno. Aspettiamo, parleremo con il giocatore e vedremo che cosa succederà".

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