Vice presidente Betis: "Il riscatto di Pezzella? Non abbiamo ancora sentito la Fiorentina. Parleremo col giocatore..."
Il vicepresidente del Betis Siviglia, Lorenzo Serra Ferrer, ha commentato la situazione relativa a German Pezzella in conferenza stampa: "Il riscatto di Pezzella da parte della Fiorentina? I viola non...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 18:09
Il vicepresidente del Betis Siviglia, Lorenzo Serra Ferrer, ha commentato la situazione relativa a German Pezzella in conferenza stampa: "Il riscatto di Pezzella da parte della Fiorentina? I viola non ci hanno ancora contattato per dirci che lo faranno. Aspettiamo, parleremo con il giocatore e vedremo che cosa succederà".