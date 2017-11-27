Vice presidente Betis: "Il riscatto di Pezzella? Non abbiamo ancora sentito la Fiorentina. Parleremo col giocatore..."

Il vicepresidente del Betis Siviglia, Lorenzo Serra Ferrer, ha commentato la situazione relativa a German Pezzella in conferenza stampa: "Il riscatto di Pezzella da parte della Fiorentina? I viola non...

Il vicepresidente del Betis Siviglia, Lorenzo Serra Ferrer, ha commentato la situazione relativa a German Pezzella in conferenza stampa: "Il riscatto di Pezzella da parte della Fiorentina? I viola non ci hanno ancora contattato per dirci che lo faranno. Aspettiamo, parleremo con il giocatore e vedremo che cosa succederà".