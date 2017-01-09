Viareggio Cup: confermata la partecipazione della Fiorentina Primavera

Al torneo, che si svolgerà dal 13 al 29 marzo, prenderà parte anche la Primavera della Fiorentina

Come riportato sulla pagina Facebook ufficiale della Viareggio Cup, è confermata la partecipazione della formazione Primavera della Fiorentina, guidata da Federico Guidi, alla 69^ edizione del torneo giovanile che si disputerà nel mese di marzo. Oltre alle date, con la manifestazione che prenderà il via il 13 marzo e si concluderà con la tradizionale finale allo stadio "dei Pini" il 29, sono state confermate le partecipazioni di molte altre squadre fra cui Empoli, Zenit S. Pietroburgo, Rappresentativa Serie D e Toronto Fc.