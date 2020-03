Beppe Iachini alla ripresa del campionato proporrà un progetto offensivo tutto nuovo. L’idea è quella di cominciare subito a lavorare allo schema tattico del prossimo campionato. Basta con il 3-5-2 e via libera a un più offensivo 4-3-1-2 o, in alternativa, a un 3-4-1-2. L’allenatore ne ha parlato con Rocco Commisso e con Joe Barone e Daniele Pradè, i più stretti collaboratori del presidente. La Fiorentina del futuro avrà il trequartista. E se la serie A ripartirà, magari ai primi di maggio, toccherà proprio a FR7 piazzarsi dietro le due punte che saranno Chiesa, più uno tra Vlahovic e Cutrone. Il campione francese ha dato il via libera a questa novità tattica. Dopo un passato da attaccante esterno e dopo aver giostrato, nella gestione Montella, da seconda punta, è più che mai convinto che il suo finale di carriera dovrà essere da rifinitore. Ribery non ha mai avuto problemi a muoversi tra le linee e ha una qualità innata a vestire i panni dell’uomo-assist. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.