Via alle cessioni, per Ikoné c’è il Qatar, ok ai 12 milioni. Nzola? Può andare a Cagliari in prestito 

Il mercato per la Fiorentina non si fermerà soltanto a quello in entrata. Ma saranno proprio le cessioni a dare una mano alla società viola. La scorsa sessione estiva la Fiorentina incassò circa 60 milioni tra Cabral, Igor, Terzic e compagni. A Firenze in questo momento ci sono molti calciatori con la valigia in mano, Ikonè in primis. L’esterno francese sta valutando l’offerta (molto alta) dell’Al-Duhail. Per la Fiorentina sono giusti i circa 12 milioni ventilati nelle scorse ore. Ikonè vorrebbe capire se ci fosse la possibilità di giocare ancora in Europa, ma non ha ancora rifiutato l’offerta del club del Qatar. Anche Nzola, dopo solo una stagione, è alla porta. In Italia ha molti estimatori, Cagliari su tutti, ma nessuno è in grado di comprarlo a titolo definitivo. Lo scrive La Nazione.