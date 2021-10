Il ballottaggio più importante è a centrocampo fra Castrovilli e Duncan per il ruolo di mezzala. L’altro ieri si è rivisto Cerofolini sul campo, il portiere sta per rientrare. Fogli potrebbe rientrare dunque in Primavera. Lo scrive La Nazione.

