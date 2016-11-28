Verso l'Inter, solito 4-2-3-1? No, Sousa ha provato un nuovo modulo per combattere la tecnica nerazzurra

In settimana al centro sportivo la Fiorentina ha anche provato un nuovo assetto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci potrebbe essere la reale possibilità che Paulo Sousa questa sera a San Siro stia preparando una variante tattica al 4-2-3-1 ormai classico della Fiorentina. Infatti il tecnico portoghese ha provato più volte in settimana il 4-3-3, con Tello fuori e Vecino in campo, scegliendo così un centrocampo più folto per combattere il centrocampo a tre dell'Inter e la sua tecnica. In questo modo praticamente la Fiorentina andrebbe in campo con un 4-3-3 con Bernardeschi e Ilicic a supporto di Kalinic. Poche ore e sapremo chi avrà ragione.