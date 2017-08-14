Verso l'Inter, difficile il recupero di Saponara, qualche chance in più per Badelj

I dubbi di Stefano Pioli sono anche nei recuperi di due giocatori importanti. E non sembrano arrivare indicazioni positive..

La partita contro il Parma ha fatto da prova generale in vista della gara contro l’Inter. Le due incognite in vista della prima di campionato sono Saponara e Badelj, i prossimi giorni saranno utili per capire se potranno essere considerati recuperati e disponibili. Al momento le possibilità di un loro recupero per Milano non sono molte e tra i due Badelj è quello che sembra avere qualche chance in più.

La Nazione