Verso l'Inter, difficile il recupero di Saponara, qualche chance in più per Badelj
I dubbi di Stefano Pioli sono anche nei recuperi di due giocatori importanti. E non sembrano arrivare indicazioni positive..
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 11:28
La partita contro il Parma ha fatto da prova generale in vista della gara contro l’Inter. Le due incognite in vista della prima di campionato sono Saponara e Badelj, i prossimi giorni saranno utili per capire se potranno essere considerati recuperati e disponibili. Al momento le possibilità di un loro recupero per Milano non sono molte e tra i due Badelj è quello che sembra avere qualche chance in più.
La Nazione