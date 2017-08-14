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Verso l'Inter, difficile il recupero di Saponara, qualche chance in più per Badelj

I dubbi di Stefano Pioli sono anche nei recuperi di due giocatori importanti. E non sembrano arrivare indicazioni positive..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 11:28
Verso l'Inter, difficile il recupero di Saponara, qualche chance in più per Badelj - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La partita contro il Parma ha fatto da prova generale in vista della gara contro l’Inter. Le due incognite in vista della prima di campionato sono Saponara e Badelj, i prossimi giorni saranno utili per capire se potranno essere considerati recuperati e disponibili. Al momento le possibilità di un loro recupero per Milano non sono molte e tra i due Badelj è quello che sembra avere qualche chance in più.
La Nazione

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