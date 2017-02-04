Verso la Roma: guai muscolari per Perotti che salta la Fiorentina
L'argentino era stato costretto ad abbandonare il campo dopo poco più di 20 minuti nella partita di Coppa Italia contro il Cesena
In vista della prossima giornata di campionato che vedrà Roma e Fiorentina opposte all'"Olimpico" arriva un nuovo forfait in casa Roma, dopo quello dell'ex Mohamed Salah che sarà impegnato con il suo Egitto nella finale dell'edizione 2017 della Coppa d'Africa.
Infatti, come evindenziato dagli esami strumentali svolti nella giornata di oggi, anche il centrocampista argentino Diego Perotti sarà costretto a saltare la sfida contro i viola, a causa di un edema nel muscolo bicipite femorale della coscia destra, residuo della partita di Coppa Italia contro il Cesena.
Le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno mentre proseguirà il percorso terapeutico, tuttavia la sua assenza nella partita di martedì sera è ormai cosa certa.